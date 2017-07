Berlin: Radialsystem |

Friedrichshain. Im Radialsystem, Holzmarktstraße 33, gibt es am Sonntag, 23. Juli, eine neue Ausgabe von "Swing by the Riverside". Auf dem Sonnendeck mit Spreeblick kann sich jede und jeder beim Tanzen ausprobieren. Für die Musik sorgt DJ Dukeyduke. Beginn ist um 16 Uhr, die Karten kosten fünf Euro. Anfänger ohne Vorkenntnisse sind außerdem ab 15 Uhr zu einer Schnupperstunde eingeladen. tf