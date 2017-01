Design aus100 Jahren

Friedrichshain. Vom 27. bis 29. Januar findet im vierten Stock der Galeria Kaufhof am Ostbahnhof, Koppenstraße 8, die "Design Börse Berlin" statt. Auf rund 3000 Quadratmetern Ausstellungs- und Verkaufsfläche erwartet die Besucher ein Angebot an Möbeln, Lampen, Inneneinrichtung, Glas, Keramik und Schmuck verschiedener Stilrichtungen der vergangenen mehr als 100 Jahre. Am Freitag findet von 16 bis 20 Uhr die Preview statt. Der Eintritt dazu kostet zehn Euro. Am Sonnabend zwischen 12 und 20 sowie am Sonntag von 13 bis 18 Uhr beträgt der Eintritt fünf Euro. tf