Vom Umgang mit der Zeit

Friedrichshain-Kreuzberg.

Um erfolgreiches Zeitmanagement geht es am Donnerstag, 13. Oktober, bei einem Seminar des Friedrichshain-Kreuzberger Unternehmervereins. Es findet von 18 bis 21 Uhr bei der Gesellschaft für Europabildung, Petersburger Straße 94, statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 59 Euro für Vereinsmitglieder, Gäste bezahlen 89 Euro. Anmeldung bis 10. Oktober unter42 01 07 05 oder per E-Mail an vorstand@fk-unternehmerverein.de