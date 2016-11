Forschungsreise mit Sand

Berlin: Centre Bagatelle |

Frohnau. Mit Sand lassen sich Burgen bauen. Wüsten bestehen aus Sand. Und man kann Glas draus herstellen. Was geht noch? Etwa mit Sand auf eine Forschungsreise gehen? Im Centre Bagatelle in der Zeltinger Straße 6 schon: Das Kulturzentrum lädt am Sonntag, 4. Dezember, um 15 Uhr zu einer fantasievollen Entdeckungstour rund ums Thema Sand ein, Reiseführer ist das Theater Pottwal. Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter ab drei Jahren, dauert etwa 45 Minuten und kostet acht, ermäßigt sechs Euro. Karten und Infos gibt es unter 868 70 16 68. bm