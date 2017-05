Folkabend in Frohnau

Frohnau.

Scottish Folk vom Feinsten präsentiert Mairi Campell am Donnerstag, 25. Mai, um 19.30 Uhr im Centre Bagatelle in der Zeltinger Straße 6. Die Musikerin verbindet professionelles Geigenspiel mit der gefühlsgeladenen Gesangskunst ihrer warmen Altstimme. Das Repertoire umfasst Eigenkompositionen, Interpretationen der Songs des Nationaldichters Robert Burns, schottische Traditionals und die „Fiedelmusik“ von Schottland und Cape Breton, Kanada. Der Eintritt zum Konzert kostet 15 Euro, Vereinsmitglieder und Studenten zahlen zehn, Kinder sechs Euro. Tickets gibt es an der Abendkasse, per E-Mail an: kartenvorbestellung@centre-bagatelle.de oder unter868 70 16 68.