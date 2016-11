Berlin: Johanneskirche Frohnau |

Frohnau. Kompositionen der französischen Meister Camille Saint-Saëns, Charles Marie Widor und César Franck erklingen am Sonntag, 20. November, um 18 Uhr in der Johanneskirche am Zeltringer Platz 18. Es musizieren der Pianist Martin Busch und Jörg Walter am Harmonium. Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden sind willkommen. bm