Geheimnisse der Gärten

Berlin: Centre Bagatelle |

Frohnau. „Gärten als Spiegel ihrer Zeit“ lautet der Titel einer Lesung mit Hans von Trotha am Sonntag, 14. Mai, um 11 Uhr im Centre Bagatelle in der Zeltinger Straße 6. Anlass ist die Internationale Gartenausstellung (IGA). Hans von Trotha ist Wissenschaftler, Verleger, Autor, Rezensent, Kolumnist und Kommentator, er gilt als ausgewiesener Kenner der Gartengeschichte. In seinen Büchern beschäftigt er sich oft mit der Frage, was Gärten erzählen können, und wie sie betrachtet werden sollten, damit sie ihre Geheimnisse preisgeben. Der Eintritt zur Lesung kostet zehn Euro und beinhaltet von 14 bis 18 Uhr Besichtigungen folgender Frohnauer Gärten: Hausgarten von Dr. Teresa Eden und Werner Wagenmann, Im Fischgrund 23, Waldgarten „Pupuce“ von Irene Bose, Ansgarstraße 15. Infos gibt es unter 40 10 50 60. bm