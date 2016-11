Der Wünschewagen auf dem Weihnachtsmarkt in Frohnau

An diesem Sonntag kann der Wünschewagen des ASB Berlin von 14 bis 17 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt der evangelischen Gemeinde in Frohnau besichtigt werden. Der Wünschewagen ist ein umgebauter Krankenwagen, der Menschen, die am Ende ihres Lebens stehen, einen letzten großen Wunsch erfüllt.

Zwei Mitarbeiter der ASB Rettungsdienstes Berlin gGmbH werden ebenfalls vor Ort sein und interessierten Besuchern des Weihnachtsmarktes gerne alle Fragen zu dem Projekt und zu dem Fahrzeug beantworten. Der Wünschewagen ist in Berlin seit diesem Sommer unterwegs und konnte schon mehrere letzte Wünsche erfüllen. Wünsche wie die erste Fahrt, die ein Berliner Ehepaar nach Heringsdorf führte, wo sie vor acht Jahren ihre Flitterwochen verbracht hatten. Wir freuen uns darauf Sie kennen zulernen.