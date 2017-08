Diskussion über Europa im Lokal

Berlin: Restaurant Abelos |

Frohnau. Am Freitag, 18. August, ab 18.30 Uhr, findet im Restaurant Abelos, Falkentaler Steig 128, eine Diskussionsrunde unter dem Motto: „Europa JA – aber wie?“ statt. Neben der Reinickendorfer Bundestagskandidatin Stefanie Remlinger ist Reinhard Bütikofer, Mitglied im Europaparlament und Vorsitzender der Europäischen Grünen Partei, als Referent zu Gast. Diskutiert werden soll über Fragen wie: Wo steht die EU nach Euro- und Flüchtlingskrise, nach Brexit und der Wahl in Frankreich? Was kann und was sollte Europa leisten? Wie viel Europa wollen wir? Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. gw