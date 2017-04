Kindertrödel am Laurinsteig

Berlin: Renée-Sintenis-Grundschule |

Frohnau. Jeweils im Frühling und Herbst veranstaltet der Förderverein der Renée-Sintenis-Grundschule einen großen Kindertrödelmarkt auf dem Schulhof und in den Turnhallen am Laurinsteig 39 – am Sonnabend, 6. Mai, von 10 bis 13 Uhr ist es wieder soweit. Rund 150 Stände laden dann zum Schauen und Stöbern ein. Zudem gibt es selbstgebackenen Kuchen und Kaffee. Die aus den Standmieten erzielten Einnahmen kommen zu 100 Prozent dem Förderverein zugute. Der Gewinn aus der Cafeteria geht zu je 50 Prozent an den Förderverein und die jeweils ausrichtende Klasse. bm