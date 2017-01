Lichtblicke am Hans-Carossa-Gymnasium am 9. März

Steffen Bohl kommt am 9. März mit seinem Vortrag „Patagonien, Feuerland, Südpolarmeer“. Er reist von Potsdam aus am liebsten in die entlegensten Ecken der Erde. Er wird über Patagonien und seine zwei her-ausragenden Nationalparks Torres del Paine und Los Glaciares sowie über Feuerland berichten. Im zweiten Teil ist er auf Spurensuche der 1915 gescheiterten Expedition zur Durchquerung der Antarktis von Ernest Shackleton. Shackelton und seine Männer sollten das Antarktische Festland nie erreichen, das Expeditionsschiff, die Endurance wurde vom Eis zerquetscht. Ein dramatischer Überlebenskampf begann, verbunden mit Strapazen und einer Leidensfähigkeit, die heute wohl kein Mensch mehr aufbringen kann.