Diskussion über Kubas Zukunft: Ex-Botschafter beim Kladower Forum

Kladow. Der ehemalige deutsche Botschafter in Kuba, Dr. Bernd Wulffen, spricht am Sonnabend, 4. Februar, um 17 Uhr im Haus des Kladower Forums, Kladower Damm 387, über „Kuba nach Fidel Castro – Was nun?“

Bernd Wulffen war von 2001 bis 2005 deutscher Botschafter in Kuba. Über seine damaligen Erfahrungen hat er ein Buch geschrieben: „Eiszeit in den Tropen – Botschafter bei Fidel Castro“. Der Titel spielt auf die Beziehungen zwischen der Europäischen Union (EU) und Kuba an, die sich ab 2003 massiv verschlechterten, weil die EU gegen die Verhaftung von 75 Oppositionellen protestierte.Dr. Wulffen ist außerdem ein ausgewiesener Lateinamerika-Kenner. Zur Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien 2014 hat er mit Katrin Müller-Hohenstein das Buch „Die WM im Land der Fussball-Verrückten“ verfasst.Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei, um Spenden für die Arbeit des Kladower Forum wird gebeten.