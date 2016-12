Fair handeln mit den Philippinen

Gatow.

Der diesjährige Weltgebetstag der christlichen Frauen ist am 3. März den Philippinen gewidmet. Zur Vorbereitung gibt es am Donnerstag, 5. Januar, von 18 bis 21 Uhr im Gemeindehaus der Evangelischen Dorfkirchengemeinde Gatow, Plievierstraße 3, die Veranstaltung „Was ist denn fair?“, in der es unter anderem um fairen Handel geht. Es wird um Anmeldung gebeten unter322 94 43 00 oder buero@kirchenkreis-spandau.de . Weitere Informationen unter www.weltgebetstag.de