Golfen für den guten Zweck

Gatow. Der Lions Club Berlin Spandau veranstaltet am 11. Mai ein Charity-Golfturnier auf der Anlage des Golf Clubs Gatow am Sparnecker Weg 100. Am Turnier nehmen rund 80 Golfer aus ganz Deutschland teil. Der Erlös der Veranstaltung kommt einem karikativen Zweck zugute. Das Turnier beginnt um 10 Uhr. Ab 16.30 Uhr begrüßen Bernhard Neumann vom Lions Club Berlin Spandau und Bürgermeister Helmut Kleebank (SPD) Besucher und Spieler. Die Siegerehrung folgt um 17.30 Uhr. Anlass des Turniers ist der 100. Geburtstag der Vereinigung Lions Clubs International (LCI) mit Hauptsitz in den USA. Weltweit sind rund 1,5 Millionen Personen in den Lion Clubs organisiert, davon etwa 1200 in Berlin. uk