Sportabzeichen machen

Gatow.

Laufen, werfen, springen: Bürgermeister Helmut Kleebank (SPD) absolviert am Sonntag, 30. Juli, wieder das Sportabzeichen mit allen sportbegeisterten Spandauern. Erneut müssen sich alle Teilnehmer in den Kategorien Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination beweisen. In jeder Kategorie können verschiedene Disziplinen gewählt werden. Die Anmeldungen laufen bereits: per E-Mail bis 21. Juli an buergermeister@ba-spandau.berlin.de . Bitte Namen und Geburtsdatum mitangeben. Ort der Sportaktion ist ab 10 Uhr der Sportplatz des Hans-Carossa-Gymnasiums, Am Landschaftspark Gatow 40. Die Sportfreunde Kladow sind mit von der Partie.