Turnier der Fanclubs

Berlin: Sporthalle Ritterfeld-Grundschule |

Kladow. Am Sonnabend, 14. Januar findet zum elften Mal das Fußballturnier der Fanclubs um den Hanne-Sobek-Wanderpokal statt. Zwölf Teams haben sich zum diesjährigen Treffen in der Sporthalle der Ritterfeldgrundschule, Schallweg 31, gemeldet. Es wird vom Hertha BSC-Fanclub „Spandau Tradition“ zusammen mit Co-Veranstalter SC Staaken organisiert. Mit dabei sind weitere Fanclubs des Berliner Bundesligisten, aber auch Anhänger von Bayern München, Hannover 96, Fortuna Düsseldorf oder dem Karlsruher SC. Ebenfalls vertreten ist eine Auswahl der Mosaik-Werkstätten. Turnierstart ist um 10, Ende um 18 Uhr. Der Siegerpokal erinnert an Hanne Sobek (1900-1989), den bis heute wahrscheinlich bekanntesten Hertha-Spieler. tf