Radelandverein feiert 90. Geburtstag: Gottesdienst und Familienfest

Hakenfelde. Der Grundbesitzerverein Radeland feiert sein 90-jähriges Bestehen am Sonntag, 25. Juni, ab 11 Uhr mit einem Gottesdienst und anschließendem Fest im evangelischen Gemeindezentrum Radeland, Schwanter Weg 3.

Der eigentliche Geburtstag des heute rund 230 Mitglieder zählenden Vereins war schon der 27. Februar. An jenem Tag des Jahres 1927 wurde der damalige „Bezirksverein Radeland“ gegründet. Sein Zweck: Be- und Entwässerung zu organisieren, und eine Straßenbeleuchtung aufzubauen.Zwischendurch gab es in den 1930er Jahre eine Pflasterkasse, was schon einiges über den damaligen Straßenzustand aussagt. Heute gibt es immer noch an einigen Stellen im Radelnd Verbesserungsbedarf an Frisch- und Abwasserleitungen, der immer mal wieder steigende Grundwasserpegel ist ein weiteres Thema der Radeland-Interessenvertreter.Am 25. Juni wird aber erst einmal gefeiert. Nach dem Gottesdient beginnt um 12 Uhr das Fest, auf dem ein Jazzkonzert (13 Uhr), eine Linedancegruppe (14 Uhr) und eine Karaokevorführung (15 Uhr) Programmpunkte sind.Daneben gibt es viele Spielangebote für Kinder, einen Keramikverkauf, eine Bilderausstellung, eine Trödeltombola und einen Büchertisch.