Hakenfelde. Weihnachtliche Klänge sind am 10. Dezember in der Wichernkirche zu hören. Unter dem Motto "Nun wollen wir ein Licht anzünden" singt und musiziert der Gesangskreis der Wichern-Radelandgemeinde unter der Leitung von Horst Schallnas. Auch der Kinderchor des Evangelischen Johannesstifts tritt auf. Das Adventskonzert beginnt um 16 Uhr in der Kirche an der Wichernstraße 21. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. uk