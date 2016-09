Gofenberg&Chor mit jiddischen Liedern in der Wichernkirche

Am Sonnabend, d. 8. Oktober 2016 um 18.00 Uhr gibt der Gofenbergchor erstmals ein Konzert in Spandau. Die Wichernkirche ist Gastgeber für Jossif Gofenberg und seinen Chor, der Lieder ausschließlich in jiddischer Sprache singt. Das sind Lieder voller Melancholie und Lebensfreude, die das Publikum regelmäßig mitreißen.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, um eine Spende wird gebeten.