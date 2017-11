Märchenstunde in der Waldschule

Hakenfelde.

Mit einer Erzählstunde unter dem Motto „Die Liebe ist eine Himmelsmacht – Märchen und Geschichten von Liebe und Hass“ beteiligt sich die Waldschule Spandau, Niederneuendorfer Allee 81, am Freitag, 10. November, von 16 bis 17 Uhr an den Berliner Märchentagen. Am Bollerofen und bei Früchtepunsch begeben sich die Teilnehmer auf eine magisch-musikalische Märchenreise rund um die Macht der Liebe, die stärker ist als Zwietracht und Bosheit aller Welt. Der Erzähler ist Andreas Lorenz. Mit seiner Gitarre untermalt er die Geschichten zudem musikalisch. Die Veranstaltung ist geeignet für Familien mit Kindern ab fünf Jahren. Kosten für Kinder: 2,50 Euro, Erwachsene fünf Euro, Familien zehn Euro. Die Anmeldung erfolgt unter336 30 55 oder waldschule-spandau@jibw.de