Seidenmalkurs für Kinder

Hakenfelde.

Die Jugendfreizeitstätte Aalemannufer lädt Kinder und Jugendliche im November zu einem Seidenmalkurs ein. Junge Spandauer ab dem zehnten Lebensjahr können verschiedene Seidenmaltechniken ausprobieren und sich ein Tuch gestalten. Machbar sind auch Fensterbilder aus Seide mit herbstlichen oder weihnachtlichen Motiven. Der Kurs ist kostenfrei. Es fallen jedoch Materialkosten in Höhe von zwei bis fünf Euro an. Nächste Kurstermine sind am 15. und 22. November jeweils von 15.30 bis 18 Uhr. Für kleinere Kinder unter sechs Jahren ist ein Termin am 29. November von 15.30 bis 18 Uhr geplant. Materialkosten: ein bis drei Euro. Wegen der begrenzten Platzzahl wird um Anmeldung gebeten unter office@jfe-aalemannufer.de . Ort ist die Freizeitstätte Aalemannufer an der Niederneuendorfer Allee 30. Weitere Infos unter35 59 90 70.