Spielplatzfest auf der Fischerbucht

Berlin: Spielplatz Fischerbucht

Hakenfelde. Die SPD Hakenfelde lädt am 19. Mai zum Spielplatzfest auf den Spielplatz „Fischerbucht“ ein. Unter dem Motto „Klettern, Spielen, Märchen und Überraschungen“ können sich die Kinder beim Eierlaufen oder Sackhüpfen austoben und die neuen Spielgeräte ausprobieren. Die Märchentante kommt vorbei und auch Clown Viktor hat zugesagt. Das Fest beginnt um 9.30 Uhr und endet gegen 12 Uhr. Es findet im Rahmen der 11. Spandauer Spielplatztage statt. Damit die Kinder gefahrlos spielen können, hatte die SPD Hakenfelde am 6. Mai einen Frühjahrsputz auf dem Spielplatz organisiert und alle Dinge beseitigt, nicht auf einen Kinderspielplatz gehören. Der Spielplatz „Fischerbucht“ ist im Hohenzollernpark an der Ecke Havelschanze und Streitstraße zu finden. uk