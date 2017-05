Städtebau wie gestalten?

Berlin: Rathaus Spandau |

Spandau. „Städtebauförderung – Instrumente und Fördermöglichkeiten“ ist der Titel eines Infoabends, zu dem die Linksfraktion in der Bezirksverordnetenversammlung am 17. Mai einlädt. Alle Interessierten sind eingeladen mitzudiskutieren, was in Spandau auf dem Gebiet der Wohnungspolitik nötig, möglich und wünschenswert ist. Es referiert Michail Nelken, Sprecher für die Politikfelder Bauen und Wohnen der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus und ehemaliger Baustadtrat. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr in Raum 201 im Rathaus, Carl-Schurz-Straße 2/6. uk