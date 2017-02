Karneval im Workshop

Berlin: Musikschule Spandau |

Spandau. Die Musikschule Spandau lädt am 25. und 26. Februar zum Percussion-Workshop ein. Mit einem typischen Bloco-Instrumentarium werden Rhythmen des Straßenkarnevals von Bahia, der afro-brasilianischen Hochburg des Karnevals, erarbeitet. Teilnehmen können Trommler und Rhythmusbegeisterte ab dem Alter von zwölf Jahren. Kursleiter Paulo Cedraz stammt selbst aus Salvador da Bahia und unterrichtet an der Musikschule neben Percussion auch Klarinette, Saxofon und Querflöte. Der Workshop beginnt jeweils um 11 Uhr in der Musikschule an der Moritzstraße 17. Die Teilnahme ist entgeltfrei. Informationen unter 902 79 58 12 oder -06. uk