Sommerfest in der VHS

Berlin: Volkshochschule Spandau |

Spandau. Die Harri-Reinert-Volkshochschule feiert am 8. Juli ihr großes Sommerfest. Unter dem Motto „Miteinander“ können Spandauer aller Nationen an diesem Tag zahlreiche Angebote ausprobieren oder einfach nur die Stimmung genießen. Im Hof gibt es Musik, Line-Dance mit Anleitung, Theater, kreative Angebote, Kaffee und Kuchen. Im Haus laden zahlreiche kostenlose Mitmachangebote ein, beispielsweise Schnupperkurse in sechs Sprachen, Collagen, Sport oder Computer. Besucher können sich informieren und zu Kursen anmelden. Zum Mitnehmen liegt auch das neue Programmheft der Volkshochschule aus. Gefeiert wird von 15 bis 19 Uhr an der Carl-Schurz-Straße 17. Eine Anmeldung zu den Schnupperkursen wird empfohlen: 902 79 50 00. uk