Berlin: Rathaus Spandau |

Spandau. Die Heimatkundliche Vereinigung Spandau bietet am Montag, 7. November, um 17 Uhr die Stadtführung "Auf den Spuren jüdischer Geschichte in Spandau" an. Treffpunkt ist das Rathaus, Carl-Schurz-Straße 2/6. Der Erste Vorsitzende der Vereinigung und Erklärer Karl-Heinz Bannasch stellt in rund zwei Stunden die jüdische Geschichte der Zitadellenstadt vom Mittelalter bis in die Gegenwart vor. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. CS