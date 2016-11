Berlin: St. Nikolai-Kirche |

Spandau. Das festliche Konzert mit den Bläser-Ensembles der Musikschule Spandau ist zur Tradition geworden. Alle Spandauer sind dazu wieder am 26. November in die St. Nikolai-Kirche auf dem Reformationsplatz eingeladen. Das Konzert beginnt um 15 Uhr bei freiem Eintritt. Zu den Programmhöhepunkten zählen Teile von Modest Mussorgskis „Bilder einer Ausstellung“, die das Blasorchester in einem besonderen Arrangement für Bläser, Orgel und Schlagzeug aufführt. uk