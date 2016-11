Spandau.

Die Chorvereinigung Spandau sucht ständig neue Sänger. Deshalb lädt sie zum Mitsingen am Dienstag, 15. November, ab 19 Uhr in den Bürgersaal des Rathauses, Carl-Schurz-Straße 2/6. Insbesondere Männerstimmen sind gefragt, Sängerinnen aber auch willkommen. Die Chorvereinigung probt ansonsten dienstags 19 bis 21.30 Uhr in der Aula des Lily-Braun-Gymnasiums, Münsingerstraße 2. Information unter88 76 72 41 oder www.chorvereinigung-spandau.de