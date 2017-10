Gitarrenfest auf der Zitadelle

Haselhorst.

Das Spandauer Gitarrenfest will auch in diesem Jahr wieder mit klassischer Musik begeistern. Besucher können vom 26. bis 28. Oktober darum ein hochkarätiges Programm im Gotischen Saal der Zitadelle erwarten. Auch Freunde der spanischen Gitarrenmusik kommen dabei auf ihre Kosten. Frank Bungarten eröffnet das Fest am 26. Oktober um 20 Uhr mit einem Konzert. Zu hören sind Werke von Johann Sebastian Bach und Emilio Pujol. Der Musiker spielt als Solist ein umfangreiches Repertoire aus über 40 Ländern. Der Eintritt zu seinem Gitarrenkonzert kostet 15 Euro, ermäßigt zehn Euro. Zum Abschlusskonzert am 28. Oktober spielen ab 18 Uhr Gitarristen des Meisterkurses von und mit Frank Bungarten. Der Eintritt ist frei. Was sonst noch auf dem Gitarrenfest zu hören ist, findet sich unter musikschule-spandau-berlin.de