Günstiger zum Schlagerkonzert

Berlin: Spandauer Zitadelle |

Spandau. Der Bezirksverband Spandau des Unionhilfswerks (UHW) lädt am 5. Juni zum Schlager Pfingstkonzert auf die Freilichtbühne der Zitadelle Spandau. Das Konzert beginnt um 15 Uhr. Der Eintritt kostet 18 Euro. Voraussetzung für die verbilligte Karte ist eine zügige Anmeldung. Am 17. Juni geht es dann mit dem UHW wieder ins Theater und zwar in die Komödie am Kurfürstendamm. Dort wird ab 20 Uhr „Bette & Joan“ aufgeführt. Der Eigentanteil inklusive Garderobe und Getränk kostet 25 Euro. Die Anmeldung erfolgt unter 362 54 10. uk