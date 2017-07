Berlin: Zitadelle Spandau |

Haselhorst. Die Musikschule Spandau feiert ihr Sommerfest am 9. Juli in den Italienischen Höfen der Zitadelle Spandau, Am Juliusturm 64. Ab 12 Uhr wird ein buntes Rahmenprogramm geboten. Über 300 Musiker und Tänzer zeigen ihr Können bis in den Abend hinein. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Eintritt ist frei. Bei Rückfragen steht die Musikschule Spandau unter 902 79 58 12 zur Verfügung. gw