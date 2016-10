Berlin: Stadtbibliothek Spandau |

Spandau. „Die Muster der Erde“ heißt eine neue Ausstellung von Gudrun Brom und Diana Schriever in der Stadtbibliothek Spandau. Zu sehen ist sie ab dem 1. November im barrierefreien Lesecafé. Die Vernissage beginnt um 18 Uhr. Inspiriert von Kunstwerken Alter Meister, Traumzeitbildern der Aborigines, Stoffmustern und Fotoausschnitten fertigten die Künstlerinnen einen farbenfrohen Bildteppich in verschiedenen Maltechniken. So gehen sie dem Mysterium des Lebens nach und suchen das Sein im Moment. Die Ausstellung ist bis zum 9. Januar montags bis freitags von 10 bis 20 Uhr sowie samstags von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Die Stadtbibliothek ist an der Carl-Schurz-Straße 13 zu finden. uk