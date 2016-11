Oratorium zum Advent

Berlin: St. Nikolai-Kirche |

Spandau. Zum Weihnachtsoratorium mit Musik von Johann Sebastian Bach lädt das Gemeindezentrum Petrus von St. Nikolai am 10. und 11. Dezember in die St. Nikolai-Kirche ein. Am 10. Dezember sind die Bach-Kantaten 1 bis 3 und am 11. Dezember die Kantaten 4 bis 6 zu hören. Der Vorhang hebt sich an beiden Tagen jeweils um 17 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt 13 Euro für Sitzplätze im Mittelschiff der Kirche. Im Seitenschiff kosten die Plätze zwölf, ermäßigt zehn Euro. Das Kombiticket für beide Konzerte kostet 25 Euro. Karten sind im Gemeindebüro an der Havelstraße 16 erhältlich. Die St. Nikolai-Kirche ist am Reformationsplatz zu finden. uk