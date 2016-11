Berlin: St. Marien am Behnitz |

Spandau. Berlins mehrfach preisgekrönte und nach eigenen Angaben dienstälteste Jazzband, die Sir Gusche Band, gastiert am Freitag, 25. November, ab 20 Uhr in der Kirche St. Marien am Behnitz, Behnitz 9. New Orleans Jazz und Dixieland-Drive in ungewöhnlicher Umgebung macht diesen Abend besonders reizvoll. Der Eintritt kostet zehn Euro. CS