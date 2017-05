Drei Tage, drei Bühnen, die samstägliche Höhenfeuerwerksshow und ein an Attraktionen reiches Festgelände locken zum Spandauer Havelfest am zweiten Juniwochenende.

Nach den mehrjährigen Arbeiten am Lindenufer kann sich in diesem Jahr das Festgelände zu Spandaus größtem frühsommerlichen Stadtfest nun wieder von der Eisenbahnbrücke bis zur Juliusturmbrücke erstrecken – es wird wieder eine Bühne am Parkplatz Lindenufer geben!Mitreißende Bühnenshows garantieren Bands wie die Kultrockewr „Four Roses“ aus Leipzig, die Ärzte-Coverband „Die Kasssenpatienten“ und der singende Moderator mit Band „Ulli und die Grauen Zellen“.Viele Handels- und Spezialitätenstände, Trampoline, Fahrgeschäfte, Bier- und Weingärten bietet die Festmeile nahe des Zusammenflusses von Havel und Spree.Mehr Info unter: