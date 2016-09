Berlin: Seniorenklub Lindenufer |

Spandau. Über den Schwerbehindertenausweis wird am 28. September beim Forum für Senioren und Menschen mit Behinderung informiert. Interessierte sind dazu von 16 bis 18 Uhr in den Seniorenklub Lindenufer an der Mauerstraße 10a eingeladen. Es gibt Antworten auf alle Fragen rund um den Schwerbehindertenausweis und wie man ihn beantragt. Veranstalter des Forums ist das Bezirksamt in Kooperation mit der Seniorenvertretung und dem Beirat für Menschen mit Behinderung in Spandau. uk