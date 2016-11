Qualifikation für Ehrenamtliche

Berlin: Sozial-kulturelle Netzwerke casa |

Spandau. Eine kostenlose Basisqualifikation für angehende oder schon tätige Ehrenamtliche zu Gruppenaufbau und -leitung bietet die Kontaktstelle PflegeEngagement an. Modul 1 ist am 29. November von 16 bis 18.30 Uhr dem Gruppenaufbau gewidmet. Darin geht es darum, wie eine neue Gruppe empfangen und organisiert wird. Modul 2 ist am 6. Dezember von 16 bis 18.30 Uhr dem Thema „Von der Gruppe zum Team“ gewidmet. Darin geht es um die Gruppe als Identifikationsraum, die Entfaltung individueller Ideen und die Delegation von Verantwortung. Dozentin ist Sigrun Rudolph. Ort der Weiterbildung ist die Geschäftsstelle des Vereins Sozial-kulturelle Netzwerke Casa, Moritzstraße 2. Anmeldung und Information unter 93 62 23 80. CS