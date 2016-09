Wo der Schuh drückt

Berlin: Hockey-und Tennis-Club 1910 |

Wilhelmstadt. Um die Rolle des Sports in der Gesellschaft geht es am 27. September bei einer Diskussionsrunde mit Experten. Auf dem Podium sitzen die sportpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Michaela Engelmeier, und der Vorsitzende des Bezirkssportbundes Spandau, Norbert Baron. Mit ihnen diskutiert der Bundestagsabgeordnete Swen Schulz (SPD). Konkret geht es darum, wie die Politik Sportvereine unterstützen kann, welchen Einsatz sich Aktive wünschen und welche Bedürfnisse Vereine und Sportler in Spandau haben. Es können Fragen ans Podium gestellt werden. Los geht es um 19.30 Uhr in den Vereinsräumen des Spandauer Hockey- und Tennis-Club 1910 Berlin, Tiefwerder Weg 28. Anmeldung und weitere Informationen unter 22 77 01 87. uk