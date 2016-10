Wege in den Beruf: Messe für Jugendliche und Eltern

Haselhorst. Auf der dritten parentum-Messe zeigen 30 Unternehmen und Bildungseinrichtungen am 5. November von 10 bis 14 Uhr im Oberstufenzentrum TIEM, Goldbeckweg 8-14, Wege in den Beruf.

Viele Eltern versuchen, bei der Berufswahl beratend zur Seite zu stehen. Angesichts der Entwicklungen auf dem Ausbildungs- und Studienmarkt fällt dies aber nicht immer leicht. Eine gute Gelegenheit, sich über die Vielfalt der Berufsmöglichkeiten beraten zu lassen, bietet der Eltern+Schülertag im Oberstufenzentrum Technische Informatik, Industrieelektronik, Energiemanagement.Egal ob Schüler oder Studienabbrecher, Kurzentschlossener oder Langzeitplaner: kommen kann jeder. Als wichtige Berater und Begleiter ihrer Kinder sind gerade auch Eltern willkommen. Der Eintritt ist frei.30 regionale und überregionale Unternehmen, Hochschulen und Beratungsinstitutionen stehen zur Verfügung. Das persönliche Gespräch ist eine gute Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen. „Eltern spielen eine sehr große Rolle für die Berufs- und Studienwahl ihrer Kinder. Wir möchten ihnen ein Forum bieten, sich zu informieren“, sagt Kristina Büttner, Projektleiterin der parentum Berlin West/Havelregion. In Vorträgen präsentieren Personalverantwortliche außerdem Tipps dazu, worauf es bei der Bewerbungsmappe und im Vorstellungsgespräch ankommt, wie die perfekte Bewerbung aussieht und wie Jugendliche einen Eignungstest meistern können.Schüler haben die Möglichkeit, bei den Experten der Unternehmen oder am parentum-Infostand ihre Bewerbungsmappe professionell prüfen lassen. Wer sich Wartezeiten ersparen will, kann eratungs- und Gesprächstermine unter www.parentum.de vorab vereinbaren. Aber auch wer spontan vorbeikommt, kann sich an allen Ständen umfassend informieren. Darüber hinaus präsentiert sich der Infotruck der Metall- und Elektroindustrie und lädt zum Anfassen und Ausprobieren ein.Veranstalter der parentum ist die IfT Institut für Talententwicklung GmbH. Seit 15 Jahren realisiert sie in bundesweit über 70 Städten erfolgreich Fachmessen für Ausbildung und Studium. Das Messekonzept wurde 2010 von der Initiative „Deutschland – Land der Ideen“ ausgezeichnet.