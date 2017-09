SPD lädt zu Kiezspaziergang

Heiligensee.

Der SPD Ortsverband Heiligensee/Konradshöhe/Tegelort lädt zum historischen Kiezspaziergang durch Heiligensee ein. Beginn des Spazierganges ist am Freitag, 22. September, 16 Uhr. Treffpunkt: die Kreuzung Heiligenseestraße und Dachsbau. Die Tour dauert ungefähr zweieinhalb Stunden und endet in Alt-Heiligensee gegenüber des Restaurants Dorfaue. Während des Kiezspazierganges durch den Ortsteil werden historische, spannende und interessante Geschichten zu Menschen, Ereignissen und Gebäuden erzählt. Frank-Max Polzin, alias "Postmaxe" konnte für diesen Spaziergang gewonnen werden. Er war über 25 Jahre Postzusteller in Heiligensee. Seit fast zehn Jahren veranstaltet er zur Heiligenseer Geschichte und deren Umgebung Lichtbildvorträge und bietet Führungen an. Die Anmeldung erfolgt unter ronald_weber@gmx.net