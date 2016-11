Berlin: Dorfkirche Hermsdorf |

Hermsdorf. Anlässlich des Gedenktags an die Reichspogromnacht am 9. November veranstaltet die Arbeitsgemeinschaft Stolpersteine Reinickendorf am Sonntag, 13. November, einen Spaziergang zu Stolpersteinen, die in Hermsdorf verlegt wurden. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr an die Dorfkirche Hermsdorf, Almutstraße 6. Der Spaziergang führt von der Dorfaue über den Bornepfad, die Berliner Straße, Wachsmuthstraße, Schloßstraße und Max-Beckmann-Platz zum Gebäude der ehemaligen Synagoge am Falkentaler Steig und dauert rund zwei Stunden. Bei den Stopps werden die dort verlegten Stolpersteine gereinigt. Die Teilnahme ist kostenlos. CS