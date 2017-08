Pflegestützpunkt informiert

Hermsdorf.

Über die Möglichkeit der Erlangung eines Schwerbehindertenausweises informiert der Pflegestützpunkt im Dominikus-Krankenhaus, Kurhausstraße 30, in Zusammenarbeit mit einem Referenten des Landesamtes für Gesundheit und Soziales/Versorgungsamt am 6. September in der Zeit von 14 bis 16 Uhr. Die Veranstaltung ist kostenfrei, allerdings wird um Anmeldung gebeten unter23 98 56 01 oder per E-Mail unter info@arge-psps.de . Der Raum 01.318 im Haus E in der 3. Etage ist barrierefrei erreichbar. Der Pflegestützpunkt bietet zudem offene Sprechstunden dienstags von 9 bis 15 Uhr und donnerstags von 12 bis 18 Uhr ebenfalls im Dominikus Krankenhaus an.