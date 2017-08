Berlin: Landhausgarten Fränkel |

Kladow. Der syrische Musiker und Komponist Wassim Mukdad spielt auf Einladung des Kladower Forums auf der Oud (Arabische Laute) am Sonnabend, 19. August, ab 17 Uhr im Landhausgarten Dr. Max Fränkel, Lüdickeweg 1, traditionelle sowie frisch komponierte und improvisierte Musik aus dem Nahen Osten. Mukdad absolvierte sein Studium an der Hochschule für Musik in Damaskus. Seit seiner Kindheit spielte er sowohl die Oud, als auch Klavier. Wassim Mukdad arbeitet im Rahmen von musikalischen Projekten mit vertriebenen und traumatisierten Kindern. Er engagiert sich unter anderem im Education-Programm der Berliner Philharmoniker und spielt derzeit in verschiedenen Musikprojekten – wie dem Berliner Babylon Orchester, einem Ensemble für neue, orientalische Musik, das arabische und europäische Musik miteinander verbindet. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. CS