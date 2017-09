Markt für Kleider und Spielzeug

Berlin: Kirchengemeinde Mariä Himmelfahrt |

Kladow. Am Samstag, 16. September, von 9 bis 12 Uhr, findet im Gemeindehaus der katholischen Kirche Mariä Himmelfahrt, Sakrower Landstraße 60-62, ein Kleider- und Spielzeugmarkt, mit Kaffee- und Kuchenverkauf statt. Der Erlös kommt je zur Hälfte der Kinder- und Jugendarbeit in der Kirchengemeinde sowie Jona’s Haus, einem Anlaufpunkt für Kinder, zugute. Der Gewinn aus dem Kaffee- und Kuchenverkauf geht an das Straßenkinderprojekt in Montevideo/Uruguay. gw