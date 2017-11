Chancen bei der Arbeitssuche

Berlin: Campus Kiezspindel |

Köpenick. Am 15. November bietet die neue Beauftragte für Chancengleichheit der Agentur für Arbeit Beratungsgespräche an. Gedacht ist das Angebot in erster Linie für Alleinerziehende, Wiedereinsteiger und Arbeitssuchende, die wieder auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten wollen. Bei der Beratung erfahren Arbeitssuchende auch, wie sich Beruf, Familie und Kindererziehung miteinander vereinbaren lassen. Die Beratung findet am 15. November von 9 bis 11 Uhr in der Kiezspindel, Rudower Straße 37 in 12557 Berlin statt. Eine Anmeldung ist nicht nötig. RD