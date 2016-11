Berlin: Königin-Luise-Kirche Waidmannslust |

Waidmannslust. Ein Konzert für Cello und Klavier steht am Sonntag, 27. November, auf dem Programm der Königin-Luise-Kirche in der Bondickstraße 14. Beginn ist um 17 Uhr, Pianist Stephan Hilsberg und Johannes Przygodda am Violoncello spielen Werke der drei großen „Bs“: Bach, Beethoven und Brahms. Der Eintritt ist frei, der Förderverein bittet aber um Spenden für die Kirchensanierung. bm