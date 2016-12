Berlin: Königin-Luise-Kirche Waidmannslust |

Waidmannslust. Das Kogan Trio ist am Sonntag, 8. Januar, um 17 Uhr zu Gast in der Königin-Luise-Kirche in der Bondickstraße 76. Violinistin Julia Yoo Soon Gröning, Cellist Felix Eugen Thiemann und Pianistin Ludmilla Kogan spielen Klaviertrios von Mozart, Brahms und Schostakowitsch. Das Konzert ist eine Veranstaltung des Fördervereins der Kirche. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Restaurierung der Kirche sind willkommen. bm