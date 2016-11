Berlin: Alte Fasanerie |

Lübars. Ross und Reiter, Glühwein oder Kinderpunsch, Lagerfeuer mit Würstchen: All das und mehr wartet auf die Besucher des traditionellen Martinsumzugs in der Alten Fasanerie in Lübars. Veranstalter sind das Jugendamt und das Elisabethstift. Los geht’s am Freitag, 11. November, um 16.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Adresse: Fasanerie 10, Infos gibt es unter 81 72 91 50. bm