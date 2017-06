Berlin: Dorfkirche Lübars |

Lübars. Der „Salzburger Chor“ aus Gusev/Gumbinnen, Kaliningrader Gebiet in Russland, gastiert am Sonntag, 18. Juni, um 17 Uhr in der Dorfkirche Lübars, Alt-Lübars. Er singt russische Volkslieder und geistliche Musik. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden wird gebeten. CS