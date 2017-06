Tanzereignis: Benefiz-Abende für Plan international

Märkisches Viertel. Anlässlich des 30-jährigen Bestehens ihres Ballettstudios veranstaltet Polina Großmann-Bendersky in Zusammenarbeit mit dem Förderverein für Deutsch-Französische und Internationale Beziehungen am 1. und 2. Juli jeweils ab 18 Uhr die Tanz-Collage „Die 3 Gürtel – Lohn der Bescheidenheit".

Beide Vorführungen finden auf der Bühne des Fontane-Hauses, Wilhelmsruher Damm 142c, statt. Diese verwandelt sich im ersten Teil der Aufführung in eine Märchenlandschaft. Die jetzigen und ehemaligen Tanzschüler des Ballettstudios von ganz klein bis groß verzaubern das Publikum in dieser ersten Hälfte.Die zweite Hälfte wird anders und sehr viel ernster. Das Publikum kann also gespannt sein.Karten sind zum Preis von 15 Euro für Erwachsene und zehn für Kinder sind in der Buchhandlung Haberland, Zeltinger Platz 15, und an der Abendkasse erhältlich. Der Reinerlös der Veranstaltung kommt dem Hilfsprojekt „Gesunder Start ins Leben“ der Kionderhilfsorganisation „Plan international“ zu Gute. Weitere Informationen unter401 87 92.